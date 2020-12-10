Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Сенат США проголосовал против рассмотрения двух резолюций о блокировании продажи истребителей F-35, беспилотных летательных аппаратов Reaper и других современных вооружений Объединённым Арабским Эмиратам на сумму $23 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Речь идёт о проблемах национальной безопасности, на которые мы должны иметь ответ», — сказал сенатор от Нью-Джерси Роберт Менендес, который представил резолюции вместе с другим сенатором-демократом Крисом Мерфи и республиканцем Рэндом Полом. — Есть слишком много нерешённых вопросов, очень серьёзных вопросов о долгосрочных интересах национальной безопасности США».

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал всех сенаторов голосовать против резолюций. Законодатели выразили обеспокоенность тем, что продажа оружия ОАЭ может подорвать интересы США в регионе.

В результате голосования против первой резолюции высказались 50 сенаторов, 46 проголосовали за, второй документ поддержали 47 законодателей и 49 выступили против.

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Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп официально пригрозил наложить вето на усилия Конгресса по блокированию его планов по продаже оружия ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединённые Штаты рассматривают возможность продажи передовых американских военных самолётов F-35 Объединённым Арабским Эмиратам. Он уточнил, что Абу-Даби выразил заинтересованность в покупке «довольно большого количества» истребителей-невидимок.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всегда выступал против продажи американских истребителей F-35 и другого современного оружия любым государствам Ближнего Востока. Исключение мог составить только Израиль.