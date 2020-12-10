Джакарта, , 08:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратил внимание на проблему свободы вероисповедания, которая имеет место в нескольких регионах страны, в Международный день прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства попросил силы безопасности, центральное правительство и местные органы власти проявить активность и принять меры для мирного и мудрого решения этой проблемы.

Кроме того, президент затронул вопросы развития инфраструктуры.

По его словам, развитие инфраструктуры должно способствовать реализации прав человека путем обеспечения мобильности, права на здоровье, права на питание и права на равные базовые потребности, включая единую цену на топливо.

Джоко Видодо попросил также обеспечить доступность образования, особенно в отдаленных районах и на самых удаленных островах.

Ранее коалиция гражданского общества по правозащитникам выдвинула три требования к президенту Индонезии.

Во-первых, коалиция призвала Джоко Видодо предпринять конкретные шаги по улучшению условий защиты прав человека в Индонезии. Во-вторых, расследовать случаи нападений на правозащитников, особенно те, которые привели к гибели людей. В-третьих, правительство Индонезии должно создать систему защиты правозащитников, приняв постановления и пересмотрев ряд законов, которые имеют многозначное толкование.

Напомним, коалиция гражданского общества зафиксировала не менее 116 случаев нападений на правозащитников в Индонезии в период с января по октябрь 2020 года.