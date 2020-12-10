Уфа, , 09:05 — REGNUM Депутатов, которые сокрыли сведения о доходах, предложили освобождать от должности в госсобрании Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующие изменения в закон о статусе депутата госсобрания региона приняты в первом чтении.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, планируется ввести ответственность депутатов за нарушение запретов и ограничений, которые связаны с депутатской работой, сред которых предоставление заведомо ложной, либо неполной информации об имуществе и доходах, а также возникновении личной заинтересованности, приводящей к конфликту интересов. Эти ограничения уже учтены как в федеральном, так и в региональном законодательстве. При этом фактически эти нормы нивелируются из-за отсутствия санкций.

Сообщается, что предлагается также увеличить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата. В этот перечень планируется добавить вхождение в состав органов управления, наблюдательных, попечительских советов, а также других органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений.

Толкачев подчеркнул, что изменения касаются депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе. При этом в случае нарушения, депутату планируется вынести предупреждение, а в более серьезных случаях народный избранник может быть освобожден от должности в госсобрании и до конца срока своих полномочий будет лишен права занимать должности в госсобрании, без прекращения полномочий депутата. При этом каждый конкретный случай будет разбираться на спецкомиссии.

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