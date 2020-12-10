Москва, , 08:52 — REGNUM Односторонние действия не будут способствовать достижению результатов, и потому странам Запада стоит включиться в диалог на площадках международного уровня для того, чтобы найти взаимоприемлемые решения. Об этом 10 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Ведите переговоры. Любая договоренность, имеющая универсальный характер, сколько бы времени ни заняло ее достижение, будет всегда устойчива, состоятельна и реализуема», — сказал глава МИД РФ.

Также он отметил, что в случае, если страны Запада хотят действовать в узком кругу стран, которые мыслят так же, как и они, исходящие из такой компании инициативы не будут давать результатов, а только приведут к конфронтации.

При этом Лавров указал, что для любой важной темы в делах международного уровня необходимо согласование подходов на основе консенсуса, однако Запад, по его мнению, не намерен делать взаимных уступок и работать на общие интересы, так как предпочитает переносить обсуждение из универсальных организаций в узкий круг своих единомышленников.

«Формируется некое партнерство единомышленников то по кибербезопасности, то по недопустимости применения химического оружия, хотя по всем этим сюжетам существуют универсальные подходы в рамках системы ООН», — подчеркнул российский министр.

Кроме того, он добавил, что страны Запада «не любят честной конкуренции нигде и ни в чем», включая ООН, Всемирную организацию здравоохранения, ЮНЕСКО и многие другие международные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношениям, которые в настоящее время сложились между Россией и Германией, необходимы переосмысление и перезагрузка.