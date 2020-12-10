Минск, , 08:34 — REGNUM Власти Белоруссии ограничивают выезд из страны через наземные границы в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном 10 декабря.

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В датированном 7 декабря документе указаны изменения к постановлению от 8 апреля, принятому «в целях предотвращения распространения инфекции», которая приводит к заболеванию COVID-19. Пересечение государственной границы на выезд приостанавливается для белорусских граждан и иностранцев, временно или постоянно проживающих в стране.

Под ограничение попадают пункты упрощённого пропуска, пункты пропуска на автодорогах, железнодорожных вокзалах и станциях, в речных портах. Ограничение вступит в силу через десять дней после опубликования документа.

Выезд могут разрешить в исключительных случаях. Кроме того, ограничение не распространяется на некоторые категории граждан, например на дипломатов и водителей-международников.

Въезд в страну власти не ограничивают, однако прибывающие обязаны находиться на карантине десять дней. От иностранцев старше шести лет требуется справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Белоруссии действует требование о ношении защитных масок. В начале октября стартовала вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных испытаний.