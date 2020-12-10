Джакарта, , 08:28 — REGNUM Согласно расписанию этапов проведения выборов, предусмотренному регламентом генеральной избирательной комиссии Индонезии, результаты региональных выборов объявят не позднее 26 декабря 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что избирательная комиссия должна до 15 декабря 2020 года объявить результаты подсчета голосов на каждом избирательном участке. Результаты также должны быть представлены в окружную избирательную комиссию. После этого все результаты суммируются. Затем будут объявлены результаты выборов на уровне округов, городов и провинций.

После оглашения результатов избирком Индонезии предоставит неудовлетворенным кандидатам возможность подать иск в Конституционный суд.

Напомним, день голосования в Индонезии состоялся 9 декабря 2020 года. Всего в списках избирателей на региональных выборах числятся 100,3 млн человек.

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