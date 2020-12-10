Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Иск адвоката Сидни Пауэлл, который касается нарушений в ходе голосования на выборах президента США в штате Аризона, отклонен судом региона, сообщает издание The Washington Post.

В решении инстанции сказано, что иск не подкреплен надежными доказательствами. Пауэлл является сторонницей действующего американского президента Дональда Трампа, но не работает в его избирательном штабе.

Адвокат подала уже несколько подобных исков и все они были отклонены.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Верховный суд США отклонил иск группы представителей Республиканской партии о пересмотре результатов всеобщих выборов в штате Пенсильвания.

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