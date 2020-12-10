Дамаск, , 08:27 — REGNUM Военные России и Сирии подорвали бывший командный пункт боевиков, который находился в пещере в провинции Идлиб. Об этом 10 декабря сообщил начальник группировки инженерных войск РФ Камил Салимханов.

«Здесь находилась группировка «Армия гордости» («Джейш аль-Изза», организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она насчитывала около полутора тысяч человек. Здесь находился командный пункт. Они заняли это место с 2011 года и освободили его в августе прошлого года», — приводят его слова «Известия».

Кроме того, он рассказал, что боевиками подорванная пещера использовалась для укрытия от средств поражения, включая авиабомбы, а также для хранения боеприпасов и материальных средств.

Уточняется, что на разминирование пещеры ушло больше месяца, так как её протяженность составляет несколько десятков метров, и указал, что военными инженерами для подрыва было заложено около полутора тонн взрывчатки, которую взорвали при наступлении сумерек.

Помимо этого, Салимханов отметил, что в этом районе подобные укрытия расположены через каждые 600 м и боевики их строили с использованием труда пленных и запуганных мирных жителей, а теперь военные специалисты ведут их уничтожение, чтобы радикалы не смогли ими воспользоваться снова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что в Узбекистан из Сирии вернулись 98 граждан республики, в том числе 25 женщин и 73 ребенка.