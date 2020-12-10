Гаррисберг, США, , 07:53 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции у губернатора американского штата Пенсильвания Тома Вульфа показал положительный результат. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

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«У меня отсутствуют симптомы, я чувствую себя хорошо. Сейчас я дома на изоляции», — завил он.

Вульф добавил, что полученные им результаты анализов служат напоминанием о том, что угроза COVID-19 одинакова для всех. В связи с этим он призвал жителей штата носить медицинские маски и по возможности оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 декабря в Соединенных Штатах от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалось рекордное число пациентов — 3011 человек. Такой уровень смертности в стране наблюдается впервые с апреля. Всего с начала пандемии в США от осложнений COVID-19 скончались более 266 тыс. человек.

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