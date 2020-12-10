Сингапур, , 07:57 — REGNUM Соглашение о создании зоны свободной торговли заключили 10 декабря Сингапур и Великобритания. Об этом сообщает пресс-служба министерства торговли и промышленности Сингапура.

«Данное соглашение обеспечивает преемственность и стабильность для ведения бизнеса в двух странах, а также является убедительным сигналом политики Великобритании, направленной на более глубокое взаимодействие с регионом», — приводятся в сообщении слова главы сингапурского ведомства Чань Чунь Сина, сказанные им после церемонии подписания.

Отмечается, что для Сингапура в рамках нового соглашения сохраняются преимущества, касающиеся таможенных тарифов и доступа к рынкам, обозначенные в подобном соглашении с Евросоюзом.

Стороны также договорились в ближайшее время завершить переговоры по вопросу о защите взаимных инвестиций. В 2021 году планируется следующий этап развития отношений — подготовка масштабного соглашения о сотрудничестве в цифровой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о свободной торговле между Великобританией и Японией подписали британский министр внешней торговли Элизабет Трасс и глава японского министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги. Это событие стало первой крупной сделкой Великобритании после выхода из ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания и Япония подписали торговое соглашение