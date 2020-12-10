Гонконг, Китай, , 07:28 — REGNUM Законодательный совет Гонконга 9 декабря утвердил назначение новым судьёй Апелляционного суда последней инстанции автономии одного из самых высокопоставленных судей Великобритании Патрика Ходжа. Об этом 10 декабря сообщает газета «Минбао».

По информации издания, в настоящее время 67-летний Ходж является заместителем председателя Верховного суда Великобритании. Юристу, приглашение которого призвано укрепить доверие к судебной системе Гонконга, как сохраняющей независимость и после принятия Китаем нового закона о национальной безопасности, предложен трёхлетний контракт.

Всего в состав Апелляционного суда последней инстанции входят 14 иностранных специалистов, являющихся непостоянными членами, но участвующих в слушаниях судебных дел.

Напомним, что место в составе Апелляционного суда последней инстанции Гонконга стало вакантным после неожиданной сентябрьской отставки австралийца Джеймса Спирельмана, которую как раз и связывают с принятием нового китайского закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге новым судьёй Апелляционного суда последней инстанции станет один из самых высокопоставленных судей Великобритании Патрик Ходж, назначение которого уже одобрила глава администрации этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге англичанин стал судьёй Апелляционного суда последней инстанции