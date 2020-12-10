Женева, Швейцария, , 06:31 — REGNUM Венецианская комиссия Совета Европы выразила сожаление в связи отменой на Украине уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками своих доходов. Об этом говорится в распространённом 9 декабря заявлении европейского органа.

«Венецианская комиссия признает, что решение № 13-r/2020 Конституционного суда Украины не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве», — говорится в документе.

В комиссии подчеркнули, что решения подобного рода могут обладать и серьезным процессуальным недостатком — нерешенным конфликтом интересов некоторых сторон.

«Такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом», — обращают внимание составители документа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце октября Конституционный суд Украины своим решением отменил часть антикоррупционной реформы, что послужило причиной внутриполитического кризиса и резкой критики Киева со стороны западных партнеров. Позже ситуацию попытались исправить путём принятия отдельного закона об ответственности за декларирование недостоверной информации.

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