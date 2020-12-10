Каракас, , 06:27 — REGNUM Национальная избирательная комиссия Венесуэлы обнародовала данные о распределении мест в парламенте страны по итогам голосования. Информацию избирком разместил на официальном сайте.

Согласно результатам выборов, Большой патриотический полюс Симона Боливара получил 253 депутатских мандата из 277. Это составляет около 91,34% всех мест в законодательном органе. Таким образом, правящий альянс Венесуэлы получил подавляющее большинство мест в парламенте.

Еще 11 мест получило движение Демократическое действие. Пять небольших партий, принимавших участие в выборах, получили от одного до трех мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке покушения на него в день выборов 6 декабря. По его словам, план убийства президента Боливарианской Республики готовили власти Колумбии.

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