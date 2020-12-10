Токио, , 06:20 — REGNUM Новый план укрепления японской системы ПРО, предполагающий морской вариант размещения американской системы ПРО Aegis вместо отвергнутого ранее наземного, будет утверждён правительством Японии 18 декабря. Об этом 10 декабря сообщает газета Yomiuri.

Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси в ходе совместного заседания комитетов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по безопасности и обороне объявил о намерении на днях представить правительству план строительства двух новейших кораблей, оснащённых американской системой ПРО Aegis.

Отмечается, что для реализации «корабельного» плана основной проблемой является подготовка необходимого для несения службы на этих кораблях числа специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японии Нобуо Киси на следующей неделе представит правительству план строительства двух новейших кораблей с американской системой ПРО Aegis, от наземного размещения которых Япония отказалась.

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