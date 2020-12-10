Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Космические силы США в соответствии с новой национальной космической стратегией, принятой президентом США Дональдом Трампом 9 декабря, должны быть готовы «отразить агрессию и защитить национальные интересы Соединённых Штатов в космосе». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Из него следует, что космическое пространство «стало сферой ведения боевых действий» в результате стремления других стран «бросить вызов интересам Соединённых Штатов и их союзников в космосе».

В новой стратегии подчёркивается, что для США «абсолютно необходимо» адаптировать под новые вызовы работу своих ведомств, занимающихся обеспечением национальной безопасности, а также «свою политику, стратегии, доктрины, принципы засекречивания информации в сфере безопасности». Также должны быть адаптированы и силы, применяемые «для сдерживания враждебных действий, демонстрации ответственного поведения и, если необходимо, отражения агрессии и защиты интересов Соединённых Штатов в космосе».

Основным адресатом новой стратегии являются созданные год назад Космические силы США.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс во время заседания Национального космического совета заявил о продолжении космической гонки, начатой в 1950-х годах и о лидерстве США в этой сфере, несмотря на успехи России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал директиву, утверждающую приоритет американских национальных интересов в космической сфере и первостепенную значимость космоса для национальной безопасности.

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