Минск, , 05:27 — REGNUM Закон о ратификации соглашения между правительствами Белоруссии и России, предусматривающего взаимное признание виз, подписал белорусский президент Александр Лукашенко. Документ 10 декабря опубликован на правовом интернет-портале республики.

Межправительственное российско-белорусское соглашение было подписано 19 июня в Минске. Документ позволит признавать визы двух стран, а также будет регулировать иные вопросы, «связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства».

Как сообщалось ранее, условия по этому соглашению не будут распространяться на иностранцев, которые воспользовались возможностями безвизового въезда через аэропорт Минска на срок до 30 дней, а также15-дневным безвизовым посещением туристических районов Брестской и Гродненской областей.

Добавим, белорусская палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента страны) ратифицировала документ 28 октября, Совет республики — 20 ноября.

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