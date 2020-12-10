Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен выдвинуть Кэтрин Тэй на пост представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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Источники утверждают, что Байден намерен восстановить торговые связи, утраченные за президентский срок Дональда Трампа. В настоящее время Тэй занимает пост юридического советника в комитете по доходам и расходам в палате представителей американского Конгресса. При этом источники отмечают, что у нее достаточно опыта, чтобы сохранить отношения с Китаем и в то же время защитить интеллектуальную собственность США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джо Байден намерен назначить генерала Ллойда Остина на должность главы Пентагона. Отмечалось, что Остин может стать первым негром, возглавившим министерство обороны США.

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