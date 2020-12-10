Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Обращение с просьбой назначить спецпрокурора по нарушениям на президентских выборах сделали представители Республиканской партии в американском Конгрессе, сообщает издание Politico.

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Документ подписали 27 конгрессменов. Просьба адресована президенту США Дональду Трампу, который, по мнению группы законодателей, должен поручить это министру юстиции государства Уильяму Барру.

Авторы письма отмечают, что запросы о назначении спецпрокурора уже поступали к самому Барру, однако он отклонял все подобные обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря власти Техаса и техасский генпрокурор Кен Пэкстон подали иск в Верховный суд США с требованием пересмотреть итоги голосования на президентских выборах. 9 декабря к этому заявлению присоединились представители еще 17 американских штатов. Дональд Трамп также попросил включить себя в иск в качестве кандидата на выборах.

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