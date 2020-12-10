Лондон, , 02:52 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились к 13 декабря «принять твёрдое решение» о судьбе переговоров по Brexit. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Великобритании 9 декабря сообщает агентство Reuters.

По словам источника, в ходе «откровенной беседы» во время рабочего ужина в Брюсселе «премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен условились о проведении дальнейших переговоров между представителями сторон в ближайшие дни». Не позднее 13 декабря «должно быть принято твёрдое решение о судьбе диалога».

Отмечается, что между сторонами сохраняются «очень серьёзные разногласия», но Джонсон хотел бы, «чтобы все возможные пути достижения сделки были изучены».

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько часов до встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «ни один британский премьер не согласился бы на такие требования» Евросоюза по торговой сделке.

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