Загреб, , 03:14 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович договорились 9 декабря предоставить право Словении представить Хорватию на заседании Европейского совета. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Пленкович сообщил Милановичу, что не может участвовать в заседании Европейского совета, и предложил Милановичу, чтобы он представлял Хорватию.

Миланович предложил Пленковичу, чтобы Хорватию представила Словения. Он мотивировал это тем, что раннее оба государства поддерживали друг друга в таких ситуациях, следуя принципам добрососедского сотрудничества.

Хорватию на саммите ЕС 10 декабря представит премьер-министр Словении Янез Янша, сообщил Пленкович ранее 9 декабря на онлайн-сессии правительства. Премьер-министр Хорватии не будет присутствовать на этой встрече в связи с заражением коронавирусом.