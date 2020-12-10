Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Законопроект о временном финансировании до 18 декабря федерального правительства 9 декабря большинством голосов поддержала Палата представителей Конгресса США.

В поддержку документа высказались 343 конгрессмена, при 67 — против.

Одобренный нижней палатой законопроект теперь должен поддержать Сенат, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, что в Конгрессе рассчитывают принять полноценный бюджет на 2021 финансовый год до 18 декабря. В итоговый проект бюджета также планируется включить пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, который уже несколько месяцев является предметом острых споров демократов и республиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий финансирование правительства на срок до 11 декабря.

Читайте также: В Конгрессе США поддержали оборонный бюджет страны

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подписал документ о продлении финансирования правительства