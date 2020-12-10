Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от Верховного суда США включить в иск штата Техас о пересмотре итогов президентских выборов. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Соответствующее заявление подано адвокатами действующего президента. Трамп намерен участвовать в процессе как частное лицо, являясь не только главой государства, но и кандидатом на следующий президентский срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители 17 американских штатов поддержали иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, касающийся отмены результатов всеобщих выборов в четырех регионах США.

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