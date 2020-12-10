Москва, , 01:12 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс странным образом отреагировал на успешные пуски Россией межконтинентальных баллистических ракет, заявил 9 декабря генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов», — написал глава госкорпорации на своей странице в Twitter.

В следующем сообщении Рогозин назвал реакцию из Вашингтона «нервным космическим срывом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по Пенс во время заседания Национального космического совета заявил о продолжении космической гонки, начатой в 1950-х годах и о лидерстве США в этой сфере, несмотря на успехи России и Китая.

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