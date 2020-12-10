Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Иск в Верховный суд США от генпрокурора штата Техас Кена Пэкстона по поводу отмены итогов выборов главы Белого дома поддержали соответствующим обращением представители еще 17 американских штатов, сообщает агентство Reuters.

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В их число вошли Флорида, Миссисипи, Миссури, Луизиана, Южная Каролина, Канзас, Южная Дакота, Северная Дакота, Теннесси, Арканзас, Юта, Алабама, Монтана, Небраска, Оклахома, Западная Вирджиния, Индиана.

В правовой практике США существует понятие так называемых «друзей суда», которые могут не являться участниками судебного процесса, но при этом обладают возможностью выражать свое мнение в суде как заинтересованная сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря генеральный прокурор и власти штата Техас подали иск в Верховный суд США с требованием объявить недействительными итоги голосования на президентских выборах в четырех штатах, в которых победу одержал кандидат от демократов Джо Байден.

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