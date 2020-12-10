Подгорица, , 00:52 — REGNUM Высший представитель ЕС и вице-председатель Еврокомиссии Жозеп Боррель поздравил политических лидеров Черногории с вхождением в состав нового правительства и подчеркнули, что с нетерпением ждут продолжения стабильного пути нового парламента и правительства Черногории к членству в Европейском союзе. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В связи с этим он одобрил приверженность нового руководства проведению реформ, предложенных ЕС, и подчеркнул, что в предстоящие месяцы в Черногории должны быть проведены политические реформы, особенно в области верховенства права.

Боррель также отметил, что он ценит многочисленные достижения Черногории в процессе согласования внешней политики и политики безопасности ЕС и выражает благодарность за вклад Черногории в миссии и операции совместной политики безопасности и защиты ЕС.

Напомним, в опубликованной в феврале 2018 года стратегии ЕС отмечалось, что Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году.