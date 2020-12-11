Тегеран, , 09:09 — REGNUM 9 декабря секретарь Ассамблеи по определению государственной целесообразности Ирана заявил, что оружие, использованное для убийства иранского учёного Мохсена Фахризаде, принадлежит силам НАТО. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Резаи рассказал о докладе, представленном ведомству начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммедом Хосейном Багери, который подтверждает этот факт.

«Генерал-майор Багери объяснил на сегодняшнем заседании, что в последние годы террористические организации неоднократно пытались убить доктора Фахризаде, и их усилия были сорваны, но на этот раз с помощью передовых технологий (лазерного и интеллектуального оружия, управляемого спутником) им удалось провести операцию», — подчеркнул иранский чиновник.

Резаи отметил, что, согласно отчету генерал-майора Багери, использованное оружие было оснащено глушителями, поэтому семья Фахризаде не могла слышать выстрелов.