Тегеран, , 09:11 — REGNUM 9 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна призывает стороны к полному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

"В контексте политики добрососедства Иран приветствует достигнутый прогресс в освобождении оккупированных территорий», — отметил Хатибзаде.

В ходе своего визита в Тегеран министр иностранных дел Азербайджанской Республики обменялся мнениями с официальными лицами Ирана, в том числе с президентом страны Хасаном Рухани, по нагорно-карабахскому конфликту, региональным вопросам, а также двусторонним отношениям.

В ходе состоявшейся встречи Рухани выразил удовлетворение окончанием конфликта, освобождением оккупированных территорий Азербайджана и установлением режима прекращения огня.

Напомним, что 27 сентября начался новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Армения и Азербайджан возобновили столкновения на общей границе в конце сентября, обвиняя друг друга в применении насилия.