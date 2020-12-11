Тегеран, , 09:23 — REGNUM 9 декабря президент Ирана Хасан Рухани назвал двусторонние отношения с Азербайджаном братскими и перспективными, призвав к дальнейшему углублению связей между Тегераном и Баку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Рухани сделал такие замечания на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Коснувшись принципиальной позиции Ирана по нагорно-карабахскому конфликту и поддержке территориальной целостности Азербайджанской Республики, иранский президент выразил удовлетворение окончанием конфликта, освобождением оккупированных территорий и установлением режима прекращения огня.

Он выразил готовность Ирана сыграть конструктивную роль в содействии укреплению режима прекращения огня между двумя государствами и восстановлению стабильности в регионе. Рухани также отметил готовность страны участвовать в восстановлении освобожденных районов Азербайджана.

Говоря о предыдущих договоренностях между Ираном и Азербайджаном, в том числе о проекте железной дороги Решт-Астара, иранский президент подчеркнул важность ускорения их реализации.

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