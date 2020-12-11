Тегеран, , 09:49 — REGNUM Глава иранской антинаркотической полиции полковник Маджид Карими заявил, что двойные стандарты Запада в отношении вопроса наркоторговли вызвали проблемы в регионе, которые могут быть решены путем расширения сотрудничества между региональными государствами, в частности Ираном и Китаем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе переговоров со своим китайским коллегой Лян Юнем полковник Карими упомянул о присутствии западных государств, в том числе США, в регионе. Он также заявил, что с момента развертывания иностранных сил в Афганистане культивирование и производство наркотиков в этой стране значительно возросло.

По словам Карими, Иран находится на передовой борьбы с наркоторговлей во всем мире. «За первые 8 месяцев текущего года иранская полиция изъяла более 900 тонн различных наркотиков», — отметил он, подчеркнув, что к концу иранского календарного года (до конца 20 марта) эта цифра достигнет более тысячи тонн.

Китайский чиновник, со своей стороны, призвал к дальнейшему сотрудничеству в борьбе с наркотиками, заявив, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между двумя странами в этой области, взаимное сотрудничество должно быть укреплено.

По его словам, антинаркотическая полиция Исламской Республики Иран обладает ценным опытом в области борьбы с наркотиками, а сотрудничество двух стран в этом направлении является важным вопросом.