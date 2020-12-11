Тегеран, , 10:01 — REGNUM Спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что пакистанское правительство, как ожидается, примет немедленные меры по освобождению трех иранских заложников. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 декабря.

На встрече с послом Пакистана в Тегеране Рахимом Хайятом Куреши он подчеркнул, что взаимное сотрудничество между двумя странами имеет глубокую культурную, религиозную, политическую и экономическую историю, при этом существует уникальная в своём роде связь между двумя народами и правительствами на всех уровнях.

Подчеркнув необходимость использования экономического потенциала двух стран, иранец отметил, что введение в действие пограничных пунктов может помочь укрепить безопасность и благосостояние приграничных районов государств.

Посол Пакистана в Тегеране, со своей стороны, передал соболезнования в связи с мученической смертью иранского ученого Мохсена Фахризаде, заявив, что террористический акт, приведший к его гибели, противоречит всем международным нормам и принципам. «Правительство и народ Пакистана заявляют о солидарности с народом и правительством Ирана», — заявил Куреши.