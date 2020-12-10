Белград, , 00:53 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 9 декабря прокомментировал заявления сенаторов Конгресса США по поводу косовского вопроса и евроинтеграции. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Энгель, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США, заявил 8 декабря, что Сербии не будет предоставлено членство в ЕС, пока она не признает Косово.

«Не только Энгель, все так считают в Конгрессе. Теперь видно, насколько я был прав, когда повторял это несколько недель назад, ничего не скрывая, без личных симпатий (о выборах в США). Такие настроения в США лишь подрывают позиции Сербии», — отметил Вучич.

Он отметил, что Сербия должна обратить на это внимание, потому что эти люди занимают высокие позиции в США, и что на такие заявления нужно ответить ответственно и серьезно.

«Я надеюсь, что новая администрация займёт иную позицию и будет проводить политику, отличающуюся от той, которая была предложена в Конгрессе», — подчеркнул Вучич.