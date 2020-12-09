Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал директиву, утверждающую приоритет американских национальных интересов в космической сфере и первостепенную значимость космоса для национальной безопасности, сообщил 9 декабря вице-президент США Майк Пенс на заседании Национального космического совета.

По его словам, директива содержит указания для структур исполнительной власти, имеющих хоть какое-то отношение к космосу.

«Я рад сообщить, что президент подписал новую директиву с указаниями для представителей исполнительной власти относительно любой деятельности в космосе, и в которой подчеркивается приоритетное значение космоса для национальной безопасности нашей страны», — сказал Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании в США нового вида вооруженных сил — космических войск.

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