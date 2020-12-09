Париж, , 23:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем, в ходе которых лидеры двух государств обсудили проблемы экологии.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 9 декабря, Макрон обсудил с Си «роль локомотива», которую должны сыграть европейские страны и Китай в рамках реализации Парижского соглашения по климату, подписанного почти ровно пять лет назад — 12 декабря 2015 года.

«Пусть 2021 будет годом возрождения международных инициатив, а наши действия в направлении борьбы с изменением климата и сохранения природного многообразия станут более конкретными», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в рамках реализации Программы по окружающей среде ООН предупредила, что, несмотря на пандемию вируса SARS-CoV-2 и введение карантинных мер во многих странах, мир не смог достичь цели в 1,5°С по уровню глобального потепления, указанной в Парижском соглашении по климату 2015 года.

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