Тирана, 9 декабря 2020, 23:33 — REGNUM Полиция Албании применила слезоточивый газ для разгона акций протеста, вызванных убийством полицейскими нарушителя карантина, 9 декабря сообщает агентство Reuters.
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25-летний Клодиан Раша был застрелен рано утром 8 декабря полицейским офицером во время комендантского часа. Полиция заявила, что мужчина не подчинился приказу остановиться и мог быть вооружен.
Протестующие в Тиране, требовавшие отставки министра внутренних дел, забросали здание министерства камнями и поджигали рождественские елки. Два сотрудника полиции и журналист получили легкие ранения.
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