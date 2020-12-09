Кишинёв, , 23:19 — REGNUM О выходе избранного президента Молдавии Майи Санду из возглавляемой ею Партии действия и солидарности сообщает 9 декабря партийная пресс-служба.

Майя Санду European People's Party

Политик покинула ряды партии, поскольку после её избрания президентом она не может быть членом какого-либо «политформирования».

Теперь оппозиционную Партию действия и солидарности будет временно возглавлять зампредседателя Игорь Гросу. Позже, в 2021 г., партия соберёт конгресс и выберет нового лидера.

Напомним, у Партии действия и солидарности меньшинство в парламенте Молдавии. Большинство парламентариев — члены Партии социалистов Республики Молдова. Санду добивается роспуска парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон: идея Санду о досрочных выборах в Молдавии обсуждаема