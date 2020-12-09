Вашингтон, , 23:16 — REGNUM США внимательно следят за российской угрозой в космосе и знают всё о мероприятиях России, заявил 9 декабря замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен на заседании Национального космического совета.

Цитата из к/ф «Звёздные войны Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». реж Ирвин Кершнер. 1980. США

«Вы слышали, как вице-президент и директор национальной разведки говорили о российской угрозе, за которой мы следим очень внимательно… при помощи наших спутников слежения и спутников разведсообщества. Мы точно знаем, что происходит, и мы точно знаем, что они делают», — сказал Хайтен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национальной разведки США Джон Рэтклифф на этом заседании характеризовал действия России в космосе как безответственное поведение, угрожающее интересам США.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Нацразведки США: Россия угрожает нашим интересам в космосе

Читайте развитие сюжета: Трамп подписал директиву о приоритете интересов США в космосе