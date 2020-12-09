Уилмингтон, США, , 23:08 — REGNUM Укреплять отношения с союзниками и сдерживать агрессию планирует Пентагон, заявил 9 декабря кандидат в министры обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в городе Уилмингтоне (штат Делавэр, США).

Комментируя выдвижение его избранным президентом США Джо Байденом на пост главы Пентагона, Остин сказал, что Штаты сильны, когда «действуют вместе с союзниками». Так что он собирается укреплять связи Вашингтона с союзниками на посту главы оборонного ведомства.

«Я осознаю важность той роли, которую играет министерство обороны США в поддержании стабильности и сдерживании агрессии, защите и поддержке важнейших союзов по всему миру, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе и по всему миру».

Потенциальный глава ведомства пообещал соблюдать принцип гражданского контроля над Пентагоном. Он добавил, что приоритет — это благополучие военнослужащих США и их семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что Пентагон, когда его будет возглавлять Остин, станет укреплять связи с союзниками и способствовать завершению войн, чтобы сберечь жизни тех американцев, которым приходится воевать.

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