Нью-Йорк, США, , 23:11 — REGNUM В рамках реализации Программы по окружающей среде ООН предупредила, что, несмотря на пандемию вируса SARS-CoV-2 и введение карантинных мер во многих странах, мир не смог достичь цели в 1,5°С по уровню глобального потепления, указанной в Парижском соглашении по климату 2015 года.

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Как сообщает Le Figaro, в среду, 9 декабря, согласно ежегодному докладу ООН, снижение выбросов парниковых газов из-за падения производства в связи с пандемией коронавируса, будет иметь «незначительный эффект», и среднемировая температура все равно возрастет на 3 °C, вместо необходимых по Парижскому соглашению 1,5°С.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство Франции отозвать статью 24 Закона о глобальной безопасности, предполагающую наказание вплоть до двух лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских.

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