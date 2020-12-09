Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Действия России в космосе являются «безответственными» и угрожают американским интересам, заявил 9 декабря на заседании Национального космического совета директор национальной разведки США Джон Рэтклифф.

По его словам, Россия демонстрирует «провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию».

«Россия, в особенности в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию… Мы считаем это угрожающим поведением», — сказал Рэтклифф.

Кроме того, он заявил, что «за минувший год Россия запустила спутник, который осуществляет маневры вблизи американского правительственного спутника». Он отметил, что этот аппарат, по оценкам США, обладает признаками космического оружия.

«Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском по мере того, как Китай и Россия разрабатывают и размещают разрушительное оружие для создания угроз возможностям США и их союзников в космосе», — заявил глава национальной разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Пенс обвинил Россию и Китай в попытках конкурировать с соединенными Штатами в космической сфере.

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