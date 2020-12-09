Киев, , 22:54 — REGNUM О готовности украинской стороны проводить новое разведение сил в Донбассе заявили 9 декабря в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», — говорится в заявлении.

Тут же сказано, что для урегулирования ситуации в Донбассе нужны переговоры «нормандской четвёрки» и что проблема — в России, которая противодействует налаживанию мира — «блокирует выполнение договорённостей».

Авторы заявления, которое делается от имени Зеленского, утверждают, будто бы Киев показал и жителям Донбасса, и всем остальным странам, что хочет мира. Киев ставит себе в заслугу режим прекращения огня, «длящийся с 27 июля».

Напомним о многочисленных нарушениях украинской стороной как Минских соглашений, так и договорённости о режиме прекращения огня. В частности, сегодня, 9 октября, ВСУ обстреляли Горловку (ДНР) из миномётов, запрещённых Минскими соглашениями.

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