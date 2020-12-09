Париж, , 22:56 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что законопроект о сепаратизме, 9 декабря одобренный правительством и закрепляющий «верховенство принципов Республики», не направлен «против мусульманства».

Как сообщает Le Figaro, в среду, 9 декабря, в ходе пресс-конференции после заседания правительства Кастекс пояснил, что закон направлен не «против религии, не против мусульманства», а «против пагубной идеологии радикального исламизма».

«Напротив, это закон о свободе, закон о защите, закон об освобождении от религиозного фундаментализма», — добавил премьер-министр.

Напомним, согласно новому закону, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий.

Если ассоциация не будет соблюдать контракт, она должна будет вернуть сумму выплаченных субсидий государству. Те ассоциации, которые правительство посчитает исламистскими, будут закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря правительство Франции одобрило законопроект о сепаратизме, который позволит применять наказание за любые действия, противоречащие ценностям Республики, и в особенности за радикальный исламизм.

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