Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Укреплением отношений с союзниками будет заниматься Пентагон, заявил 9 декабря избранный президент США Джо Байден.

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Отметив, что Пентагон при нём будет возглавлять Ллойд Остин, Байден сказал, что этот человек тоже считает военные альянсы, в которые входят США, большой ценностью.

ИА REGNUM) привержен в такой же степени, как и я, восстановлению и модернизации этих альянсов от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы и по всему миру». Байден «И он (Остин — прим.) привержен в такой же степени, как и я, восстановлению и модернизации этих альянсов от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы и по всему миру».

Избранный президент США добавил, что на главой Пентагона он ставит человека, имеющего опыт улучшать отношения с партнёрами, заниматься восстановлением альянсов США и «укреплять общую безопасность».

Также Байден сказал, что у Остина есть понимание, каким тяжким бременем войны ложатся на военных США и на их близких. Поэтому, отметил демократ, Пентагон будет при Остине проводить политику, ведущую к «завершению бесконечных войн».

Отметим, что ряд экспертов, анализируя исторические события новейшей истории, прогнозируют обострение обстановки в ряде горячих точек мира с приходом к власти в США демократов.

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