Женева, Швейцария, , 22:25 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала не брифинге в Женеве «защитить гражданских лиц» в эфиопской провинции Тыграй.

Бачелет сообщила, что в регионе до сих пор продолжаются боевые действия, в том числе в районе Мэкэле, обстановка остается «тревожной и нестабильной».

В ООН также обеспокоены сообщениями о возможном вмешательстве Эритреи в конфликт и судьбой 96 тысяч эритрейских беженцев в Тыграе.

Читайте также: Премьер-министр Эфиопии прибыл с визитом в Кению