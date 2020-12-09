Париж, , 22:21 — REGNUM Во Франции подходит к концу траурный день, посвященный бывшему президенту страны Валери Жискар д'Эстену, 2 декабря 2020 года скончавшемуся от осложнений вируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 9 декабря, через неделю после кончины Жискар д'Эстена во многих официальных органах и учреждениях Франции, приспустивших в день траура национальные флаги страны, прошла минута молчания.

Как сообщалоИА REGNUM, экс-президент Франции Жискар д'Эстен, занимавший высший должностной пост в стране с 1974 по 1981 годы, скончался 2 декабря в возрасте 94-х лет.

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