* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Как вооружённое формирование ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгромлено, но эта группировка опасна скрытой террористической деятельностью, заявил 9 декабря в Конгрессе спецпредставитель США по Сирии Джоэл Рейберн.

Исламисты

Рейберн «ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была уничтожена в качестве вооруженного формирования и политической структуры, но по-прежнему является угрозой как скрытая террористическая группировка».

На вопрос о том, есть ли данные о взаимодействии Турции с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рейберн ответил отрицательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российском Минобороны в середине ноября заявили, что американские инструкторы в Сирии продолжают готовить боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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