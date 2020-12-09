Минск, , 21:50 — REGNUM «Общий режим санкций ЕС за нарушения прав человека не имеет страноведческой специфики», — сказано в заявлении верховного представителя ЕС от имени Евросоюза, опубликованном 9 декабря на сайте представительства этого объединения в Белоруссии в связи с отмечаемым 10 декабря Днём прав человека.

В документе отмечено: стратегической целью ЕС является обеспечение эффективного осуществления прав человека всеми и каждым. Это подразумевает уважение человеческого достоинства, свободу, демократию, равенство, верховенство права.

«Государство должно соблюдать и защищать права человека, а также создавать условия для их осуществления. Однако реальность такова, что в 21-м веке все еще наблюдаются серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека в некоторых частях мира — зачастую без каких-либо последствий для правонарушителей.

Такие действия, как геноцид, преступления против человечности, пытки, рабство, внесудебные казни, сексуальное и гендерное насилие, насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания, а также торговля людьми, неприемлемы, — сказано в заявлении. — Главный приоритет для ЕС — положить конец нарушениям и злоупотреблениям в области прав человека во всем мире. Общий режим санкций за нарушения прав человека дает ЕС еще один инструмент для эффективной и прямой защиты прав человека».

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Верховный представитель ЕС подчеркнул: «Общий режим санкций ЕС за нарушения прав человека направлен против физических и юридических лиц, которые несут ответственность за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека или участвуют в подобных действиях, а также против связанных с ними физических и юридических лиц.

Действие режима также распространяется на государственные и негосударственные субъекты. Как следствие, правонарушителям и их соучастникам будет запрещен въезд в ЕС, их активы в ЕС будут заморожены, а гражданам ЕС будет запрещено предоставлять средства или иные экономические ресурсы данным лицам и организациям».

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«Общий режим санкций ЕС за нарушения прав человека не имеет страноведческой специфики. Он может применяться для реагирования на нарушения прав человека и злоупотребления в области прав человека в любой стране мира, включая трансграничные нарушения. Он дополняет географические режимы санкций, направленные против нарушений и злоупотреблений в области прав человека, — отмечено в документе.

По мнению верховного представителя ЕС, для предотвращения или прекращения всех нарушений и злоупотреблений в области прав человека одних только санкций недостаточно.

Он пояснил: «Санкции призваны изменить поведение субъекта и служат сдерживающим средством для серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека. Их применение согласуется с всеобъемлющим подходом ЕС в сфере внешней политики. В этой связи ЕС использует весь арсенал политических и финансовых инструментов для дальнейшего продвижения и защиты прав человека, как предусмотрено в недавно принятом Плане действий по защите прав человека и демократии на 2020−2024 годы».

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