Берлин, 9 декабря 2020, 21:41 — REGNUM Необходимо разрешить германским вооружённым силам применять ударные беспилотники, заявила 9 декабря министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге.
По её словам, назрел вопрос о возможности разрешить применение ударных беспилотников германскими войсками.
Так, она привела в пример ситуацию в Афганистане, когда германские военные оказались беспомощными под ракетными ударами, пока не подключилась американская авиация.
Напомним, в ВС Германии применяются только разведывательные беспилотники. Однако, по мнению бундесвера, в случае участия германских военных в боевых действиях без ударных дронов не обойтись.
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