Берлин, , 21:41 — REGNUM Необходимо разрешить германским вооружённым силам применять ударные беспилотники, заявила 9 декабря министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге.

По её словам, назрел вопрос о возможности разрешить применение ударных беспилотников германскими войсками.

Так, она привела в пример ситуацию в Афганистане, когда германские военные оказались беспомощными под ракетными ударами, пока не подключилась американская авиация.

Крамп-Карренбауэр «Мы халатно ставим на кон жизни солдат, и я хотела бы это изменить».

Напомним, в ВС Германии применяются только разведывательные беспилотники. Однако, по мнению бундесвера, в случае участия германских военных в боевых действиях без ударных дронов не обойтись.

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