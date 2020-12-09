Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, оборудованный для слежения за стартами межконтинентальных баллистических ракет, несколько часов курсировал над Беринговым морем у границ России, сообщают 9 декабря мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Полет воздушного разведчика проходил во время учебно-боевых пусков российских стратегических ядерных сил по целям на полигоне «Кура» на Камчатке.

Уточняется, что RC-135S, взлетев с авиабазы Эйлсон на Аляске, в течение нескольких часов летал у российских границ и осуществлял дозаправку с самолета-заправщика KC-135R над акваторией Берингова моря.

Самолет-разведчик RC-135S способен обнаруживать и сопровождать ракету на части траектории ее полета, определять момент выключения ракетного двигателя, а также с точностью до 100 метров рассчитывать точки старта и падения ракеты. Его главной задачей является сбор телеметрических данных о полете ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря была проведена тренировка стратегических ядерных сил России, которые в рамках мероприятия выполнили пуски межконтинентальной баллистической ракеты, ракеты с подводной лодки, а также со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

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