Москва, , 21:19 — REGNUM Законы, запрещающие немедицинское применение закиси азота, защитят здоровье молодежи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня веселящий газ активно предлагают как средство развлечения — в ночных клубах, на дискотеках. Это стало возможным из-за пробела в законодательстве — отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Между тем, по данным специалистов, этот газ оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики, результат его бесконтрольного использования в некоторых случаях приводит к смерти, отметил Володин.

«К сожалению, жертвами чаще всего становятся именно молодые люди. Ситуацию со свободным доступом граждан к такому опасному веществу необходимо пресечь, поэтому мы сегодня приняли эти законопроекты в первом чтении», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запрещается отчуждение закиси азота физическим лицам для изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, а также осуществлением предпринимательской деятельности. Кроме того, вводятся санкции за пропаганду и рекламу закиси азота в интернете. Так, минимальный штраф для граждан составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией продукции, максимальное наказание — для юрлиц ставит 150 тыс. рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

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