Минск, , 21:17 — REGNUM По заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина «компетентные органы» Белоруссии проводят доследственную проверку и примут решение в соответствии с белорусским законодательством. Об этом говорится в опубликованном 9 декабря заявлении генпрокуратуры Белоруссии «В связи с применением генпрокуратурой Литвы института универсальной юрисдикции в отношении совершённого против белорусского гражданина».

ОМОН Белоруссии © ИА REGNUM

«В связи с сообщением Генеральной прокуратуры Литовской Республики о начале досудебного расследования по заявлению гражданина Белоруссии Максима Хорошина Генеральная прокуратура Республики Беларусь полагает необходимым отметить следующее. Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — сказано в заявлении.

Генеральная прокуратура Белоруссии «направила в МИД информацию о необходимости принятия соответствующих мер реагирования по линии внешнеполитического ведомства», отмечено в публикации.

Напомним, белорусский предприниматель Максим Хорошин был задержан сотрудниками МВД Белоруссии и жестоко избит. По неофициальной информации, явное превышение должностных полномочий белорусскими милиционерами произошло под предлогом подозрений Хорошина в поджоге дома в Молодеченском районе Минской области, в котором вырос командир минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Генпрокуратура Белоруссии, которую возглавляет Андрей Швед, не предприняла никаких действенных мер в отношении соучастников жестокого избиения Максима Хорошина, доставленного в больницу из отделения милиции. Генпрокурор Белоруссии отказывается комментировать шокировавшие белорусскую и международную общественность действия силовиков — жестокие избиения безоружных и не оказывающих сопротивления граждан, погромы, прытки и убийства.

Следственный комитет, КГБ и другие ведомства Белоруссии также бездействуют, не привлекая к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к действиям с очевидными составами тяжких и особо тяжких преступлений. На этом фоне граждане постсоветской республики создают отряды, применяющие методы партизанской борьбы.

Протестные выступления в Белоруссии начались вечером 9 августа после закрытия избирательных участков в основной день голосования на президентских выборах. С тех пор, по предварительным неофициальным подсчётам, через репрессии прошло более 30 тыс белорусских граждан, выказавших нелояльность к бессменно правящему Александру Лукашенко или подозреваемых в таковой.

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